Bilan mortel du Coronavirus hors d’Afrique : 175.000 morts en Europe, 100.000 morts aux États-Unis, 41.000 décès en Amérique du Sud Leral.net faisant via la le net le bilan macabre du Coronavirus hors du continent africain, se trouve entre espoir et inquiétude. L’Afrique dans son bilan d’hier mercredi avait enregistré 119 391 cas positifs de Covid-19 avec 3 589 décès dus à la maladie, au moment où au moins 355.548 personnes ont perdu la vie dans le monde..

Hors du continent, rien que le bilan macabre se chiffre à 175.000 morts en Europe, 100.000 aux États-Unis, 41.000 décès en Amérique du Sud…

La pandémie a tué plus de 175.000 personnes en Europe, dont près des trois quarts au Royaume-Uni, en Italie, en France et en Espagne, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi à 10h10.

Selon le figaro.fr, avec un total de 175.011 morts (pour 2.084.058 cas), l'Europe est le continent le plus durement touché par la pandémie de Covid-19, qui a tué au moins 355.548 personnes dans le monde.

Le site français dresse ce léger bilan de quelques pays les plus touchés : Royaume-Uni (37.460) et l'Italie (33.072) sont les pays européens les plus atteints, suivis de la France (28.596) et de l'Espagne (27.118).

Plus de 100.000 morts aux États-Unis



Le premier mort du Covid-19 aux États-Unis avait été annoncé fin février. Le pays enregistre aujourd'hui officiellement près de 1,7 million de cas de nouveau coronavirus, dont quelque 385.000 personnes sont déclarées guéries. Le nombre réel des décès et des contaminations est toutefois nettement plus élevé, estiment les experts.

A côté, l’Amérique du Sud concentre en ce moment le plus de nouveaux cas de coronavirus dans le monde. Sur le continent, on dénombre plus de 766.000 cas et 41.000 décès.



Avec des prévisions plus de pessimistes de l’OMS et des scientiques occodenaux, le pire était attendu en Afrique majoritairement pauvre. Avec la Chloroquine aujourd’hui décriée, mais aussi une lueur dénommée COVID-Organics venant du Madagascar, l’espoir d’une issue plus heureuse est permise.

Mais la grande inquiétude est la faiblesse des moyennes sanitaires et la propagation des cas communautaires. Dans son bilan récent, le continent noir a enregistré 119 391 cas positifs de Covid-19 avec 3 589 décès dus à la maladie…

Un bilan très faible par rapport au reste du monde



