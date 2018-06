Bill Gates a fait ces 15 prédictions en 1999 — et c'est fou de réaliser à quel point il a vu juste En 1999, Bill Gates a écrit un livre intitulé "Business @ the Speed of Thought". Bill Gates y fait 15 prédictions audacieuses qui, à l'époque, pouvaient paraître scandaleuses.

Mais comme Markus Kirjonen, un étudiant en école de commerce, l'a écrit sur son blog, les prévisions de Bill Gates se sont révélées extrêmement visionnaires.

Voici les 15 prédictions de Bill Gates faites il y a près de 20 ans — et à quel point elles sont devenues réalité.

N°1: Les comparateurs de prix La prédiction de Bill Gates: "Des services automatisés de comparaison de prix seront développés, ce qui permettra aux gens de voir les prix sur plusieurs sites Web, ce qui permet de trouver le produit le moins cher sans effort."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Vous pouvez facilement rechercher un produit sur Google ou Amazon et obtenir des prix différents. Des sites comme NexTag, PriceGrabber, Kayak sont construits spécifiquement pour comparer les prix.

N°2: Terminaux mobiles La prédiction de Bill Gates: "Les gens transporteront de petits appareils qui leur permettront de rester constamment en contact et de faire des affaires partout où ils se trouvent. Ils pourront suivre l'actualité, voir les vols qu'ils ont réservés, obtenir des informations sur les marchés financiers et faire n'importe quoi d'autre sur ces appareils."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Les smartphones, et désormais les montres connectées, font toutes ces choses.

N°3: Les paiements instantanés et le financement en ligne, et de meilleurs soins par internet La prédiction de Bill Gates: "Les gens paieront leurs factures, gèreront leurs finances et communiqueront avec leurs médecins sur Internet."

Ce que nous voyons aujourd'hui: La technologie n'a pas été en mesure de changer le secteur de la santé de la façon dont Uber a changé celui du transport, mais aux Etats-Unis des sites comme ZocDoc — en France Doctolib — visent à faciliter la recherche de médecin et la prise de rendez-vous. Les startups comme One Medical et Forward essayent de changer ce qu'est le cabinet du médecin en proposant une adhésion mensuelle en ligne pour des soins et axées sur les données.

Vous pouvez également emprunter de l'argent en ligne à travers des sites comme Lending Club et facilement effectuer des paiements via des sites et des applications comme PayPal et Venmo.

N°4: Les assistants personnels et les objets connectés La prédiction de Bill Gates: "Les compagnons personnels seront développés. Ils se connecteront et synchroniseront tous vos appareils d'une manière intelligente, qu'ils soient à la maison ou au bureau, et leur permettront d'échanger des données. L'appareil vérifiera votre courrier électronique ou vos notifications et présentera les informations dont vous avez besoin. Lorsque vous irez au magasin, vous pourrez vous dire quelles recettes vous voulez préparer et vous générerez une liste d'ingrédients que vous devrez retirer. Tous les appareils que vous utiliserez seront informés de vos achats et de votre calendrier, ce qui leur permettra de s'adapter automatiquement à ce que vous faites."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Google Now, un assistant intelligent qui fonctionne sur des terminaux mobiles, commence à aller dans cette direction. Pendant ce temps, les appareils intelligents comme Nest collectent des données sur vos routines quotidiennes et ajustent automatiquement la température de votre maison.

Il y a aussi actuellement une vague d'appareils contrôlés par la voix qui arrivent sur le marché, comme Amazon Echo et Google Home, auxquels vous pouvez demander de lire votre courrier électronique ou de vous guider dans les recettes pendant que vous cuisinez.

N°5: Surveillance de la maison par Internet La prédiction de Bill Gates: "Les flux vidéo continus de l'activité dans votre maison deviendront courants, ce qui vous informera sur la visite de quelqu'un lorsque vous n'êtes pas chez vous."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Google a acheté Dropcam, fabricant d'une caméra de surveillance à domicile, pour 555 millions de dollars en 2014. Mais ce n'était que le début. Ring développe de son côté une caméra intelligente qui peut vous permettre de voir qui est à votre porte. Il existe même des caméras comme PetCube qui vous permettent de contrôler un laser afin que vous puissiez jouer avec vos animaux de compagnie pendant votre absence.

N°6: Médias sociaux La prédiction de Bill Gates: "Les sites Web privés pour vos amis et votre famille seront courants, vous permettant de discuter et de prévoir des événements."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Deux milliards de personnes utilisent déjà Facebook pour voir ce que font leurs amis et prévoir des événements. Il y a aussi Snapchat, Instagram, WhatsApp et Facebook Messenger. Parallèlement, on assiste à une explosion d'autres réseaux sociaux plus petits qui correspondent à cette prédiction.

N°7: Offres promotionnelles automatisées La prédiction de Bill Gates: "Des logiciels qui savent quand vous avez réservé un voyage et qui utilisent cette information pour suggérer des activités sur place. Il suggère des activités, des rabais, des offres et des prix moins chers pour toutes les choses que vous souhaitez faire."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Les sites de voyage comme Expedia et Kayak proposent des offres basées sur les données d'achat d'un utilisateur. Google et Facebook peuvent proposer des publicités promotionnelles basées sur la localisation et les centres d'intérêt de l'utilisateur. Airbnb, qui permet aux gens de loger dans des maisons plutôt que dans dans des hôtels, a commencé à proposer des voyages dans des destinations spécifiques afin que vous puissiez vivre également comme un habitant.

N°8: Sites de discussion en temps réel dédiés aux événements sportifs La prédiction de Bill Gates: "En regardant une compétition sportive à la télévision, des services vous permettront de discuter de ce qui se passe en direct et d'entrer dans un concours où vous parierez sur le vainqueur."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Un tas de sites et de réseaux sociaux permettent cela, Twitter étant le leader, diffusant même désormais certains matches. Vous pouvez également laisser des commentaires en temps réel sur des sites sportifs comme ESPN.

N°9: Publicité intelligente La prédiction de Bill Gates: "Les terminaux auront une publicité intelligente. Ils connaîtront vos tendances d'achat et afficheront des publicités adaptées à vos préférences".

Ce que nous voyons aujourd'hui: Il suffit de regarder les publicités sur Facebook ou Google. La plupart des services de publicité en ligne disposent de cette fonctionnalité, où les annonceurs peuvent cibler les utilisateurs en fonction de leur historique, de leurs intérêts et de leurs habitudes d'achat.

N°10: Des liens vers les sites durant des directs à la TV La prédiction de Bill Gates: "La diffusion à la TV comprendra des liens vers des sites web et des contenus pertinents qui complèteront ce que vous regarderez".

Ce que nous voyons aujourd'hui: Presque toutes les publicités de nos jours disposent d'une légende demandant au spectateur d'accéder à un site internet, de suivre l'activité sur Twitter ou de scanner un QR code pour l'ajouter sur Snapchat. Il est rare de voir une émission sans un lien vers un site internet.

N°11: Forums de discussions en ligne La prédiction de Bill Gates: "Les habitants des villes et des pays seront en mesure d'avoir des discussions sur Internet concernant les problèmes qui les concernent, tels que la politique locale, l'urbanisme ou la sécurité."

Ce que nous voyons aujourd'hui: La plupart des sites d'actualité proposent des sections de commentaires où les gens peuvent avoir des discussions en direct. De même, de nombreux sites ont des forums où les gens peuvent poser des questions et répondre à certaines d'entre elles. Twitter et Facebook ont ​​joué un rôle dans les révolutions politiques en Libye, en Egypte et en Tunisie, ainsi que dans le mouvement Black Lives Matter aux États-Unis.

N°12: Des sites basés sur les intérêts La prédiction de Bill Gates: "Les communautés en ligne ne seront pas influencées par votre lieu, mais plutôt par votre centre d'intérêt."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Toutes sortes de sites d'actualités et de communautés en ligne se concentrent sur des sujets uniques. Beaucoup de sites d'information ont inclus des verticales différentes, offrant une couverture plus approfondie sur un sujet donné. Reddit est un excellent exemple d'un site qui est divisé en sous-groupes, ou "sous-reddits", qui mettent l'accent sur les intérêts plutôt que sur les gens que vous connaissez ou l'endroit où vous vous trouvez.

N°13: Outils de gestion de projet La prédiction de Bill Gates: "Les chefs de projet qui cherchent à mettre ensemble une équipe pourront le faire en ligne, décrire le projet et recevoir des recommandations des personnes disponibles qui répondent à leurs besoins."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Des tonnes de logiciels sur les flux de travail dans l'entreprise révolutionnent la manière de recruter, de former des équipes et d'attribuer des tâches.

N°14: Le recrutement en ligne La prédiction de Bill Gates: "De même, les personnes qui cherchent du travail pourront trouver des opportunités d'emploi en ligne en déclarant leurs intérêts, leurs besoins et leurs compétences spécifiques."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Des sites comme LinkedIn permettent aux utilisateurs de mettre en ligne leur CV et de trouver du travail en fonction des intérêts et des besoins. De même, les recruteurs peuvent effectuer des recherches en fonction de compétences spécifiques.

N°15: Outils collaboratifs pour indépendants La prédiction de Bill Gates: "Les entreprises pourront enchérir sur des emplois, que ce soit lorsqu'elles ont un projet de construction, de production de films ou pour une campagne publicitaire. Cela sera efficace tant pour les grandes entreprises qui souhaitent externaliser le travail qu'elles ne sont pas habituées à faire, que pour les entreprises à la recherche de nouveaux clients et les sociétés qui n'ont pas de fournisseurs de services."

Ce que nous voyons aujourd'hui: Beaucoup de logiciels d'entreprises sont axés sur les aspects sociaux, afin que les utilisateurs puissent se joindre à d'autres entreprises et commencer une discussion qui pourrait mener à de plus grands projets et ce directement dans des applications. La "gig economy" — celle des petits boulots — avec des sites comme Upwork permet aux grandes entreprises de se connecter facilement avec des designers, des écrivains ou des ingénieurs indépendants pour externaliser du travail.









