Bill Gates s'offre un super yacht futuriste à 645 millions de dollars (photos) Rédigé par leral.net le Lundi 10 Février 2020 à 09:10 | | 0 commentaire(s)| Le deuxième homme le plus riche du monde s'est offert un super yacht futuriste qui fonctionne entièrement à l'hydrogène liquide.





Bill Gates aurait payé 645 millions de dollars pour ce yacht de luxe, dont les plans ont été dévoilés au Monaco Yacht Show l’année dernière. Il est construit par la société néerlandaise, Sinot.



Ce chef d’œuvre mesure plus de 112 mètres de long et comprend cinq ponts pouvant accueillir 14 invités, 31 membres d’équipage, une salle de gym, un studio de yoga, une salle de beauté, un salon de massage et une piscine. Mais le nouveau navire ne devrait pas être prêt à prendre la mer avant 2024.



Bill Gates, 64 ans, part régulièrement en vacances en yacht, mais c’est la première fois qu’il en achète un. Dans le passé, il louait généralement des bateaux pour ses voyages d’été en Méditerranée.



L’hydrogène de ce navire est pompé par un type spécial de pile à combustible qui le convertit en électricité, tout en ne rejetant que de l’eau qui peut être pompée en toute sécurité dans l’océan.



Malgré sa nouvelle source de carburant, le navire a une vitesse de 17 nœuds et peut parcourir 6 000 kilomètre avant de refaire le plein, ce qui est suffisant pour couvrir une traversée de l’Atlantique de New York à Southampton.



Lorsque les plans de l’Aqua ont été dévoilés, il ne s’agissait que d’un concept, mais la décision de Gates de commander sa construction est une étape importante.

Le designer Sander Sinot espère qu’il ouvrira la voie à un avenir plus écologique pour l’industrie des super yachts.



« Pour chaque projet, je mets mon équipe et moi-même au défi de nous surpasser. Pour la construction de l’AQUA, nous nous sommes inspirés du style de vie d’un propriétaire avisé et tourné vers l’avenir, de la polyvalence fluide de l’eau et de la technologie de pointe pour combiner tout cela en un super yacht aux caractéristiques vraiment innovantes. »



Travaillant aux côtés de Lateral Naval Architects, Sinot a passé cinq mois à perfectionner les détails du yacht dans l’espoir de pouvoir un jour le transformer en un véritable navire.



Bill Gates a un intérêt particulier pour les carburants alternatifs. Le milliardaire soutient depuis longtemps qu’investir dans de nouveaux systèmes énergétiques est un meilleur moyen d’amener les entreprises à réduire leurs émissions de carbone plutôt que de forcer les investisseurs à se retirer des compagnies pétrolières alors qu’une grande partie de l’économie dépend des combustibles fossiles.















