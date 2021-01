Biodiversité: Youssou Ndour, artiste-musicien interplanétaire, présent à la 3ème édition One Planet Summit

Rédigé par leral.net le Lundi 11 Janvier 2021 à 21:08 | | 0 commentaire(s)|

L’artiste-musicien interplanétaire, Youssou Ndour a participé à la 3ème édition One Planet Summit consacré à la biodiversité. Cette rencontre internationale a vu la participation d'une trentaine de personnalités dont, le secrétaire général des Nations unies (ONU), Antonio Guterres, le président de la Banque mondiale, David Malpass, l’héritier du trône britannique, le prince Charles, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, la chancelière allemande, Angela Merkel, les premiers ministres britannique, Boris Johnson, et canadien Justin Trudeau, Carlos Alvarado, la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde et le patron de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’intégralité de l’intervention de l’artiste et Ministre-conseiller…