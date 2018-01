Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Biographie de Brigitte Macron: "Cela a été très compliqué d'obtenir des informations" Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Janvier 2018 à 22:52 | | 0 commentaire(s)| Journaliste pour "Closer", Maëlle Brun sort ce mercredi en librairie une biographie non-autorisée de la première dame, intitulée "Brigitte Macron: l'affranchie". Pour "L'Express", elle en raconte les coulisses.

Vous pensiez tout savoir sur Brigitte Macron ? Maëlle Brun, journaliste people qui officie au sein de l'hebdomadaire Closer, tente de prouver avec sa biographie non-autorisée de l'épouse du président (éditions L'Archipel), que la vie de Brigitte Macron possède encore une part de mystère.

Au fil des 200 pages de Brigitte Macron: l'affranchie, on découvre ainsi l'enfance amiénoise de la jeune Trogneux, sa jeunesse bourgeoise, puis sa carrière dans l'enseignement qui la conduira à rencontrer Emmanuel Macron . Pour L'Express, l'auteure en dit plus sur ce qui l'a conduite à revenir quelques décennies en arrière dans la vie de la première dame française.

Pourquoi avoir voulu plonger dans le passé de Brigitte Macron?

Maëlle Brun: En travaillant chez Closer, j'ai écrit beaucoup d'articles sur elle depuis deux ans. Sur son parcours, sur sa vie qui me semblait romanesque, pleine de rebondissements. Ça m'intéressait. Elle est ultra-médiatique mais pourtant il y a beaucoup de pans de sa vie qui sont restés inexplorés. Pour moi, c'est une première dame très différente de celles qui l'ont précédée.

Quels "pans inexplorés" de sa vie retenez-vous?

Ce qui m'a marquée, c'est son côté meneuse: dès son enfance, elle avait beaucoup d'enthousiasme. Ses amis se réunissaient autour d'elle, ils faisaient partie de "la bande à Brigitte". Elle rassemblait tout le monde.

C'est aussi ce qui ressort de son aventure électorale en Alsace, en 1989, lors des élections municipales de Truchtersheim. Ses colistiers m'ont dit que c'est elle qui menait les choses, avec un entrain communicatif, alors qu'elle n'était même pas tête de liste. On comprend ainsi mieux son rôle aux côtés d'Emmanuel Macron. Elle mène les troupes.

Il y a aussi un autre point que j'ai trouvé intéressant, c'est sa dualité: elle est à la fois très lettrée, cite Voltaire toutes les deux phrases, mais elle est très cash en privé. Elle est beaucoup plus âgée que son époux, mais c'est elle qui donne une image plus moderne. Elle est au final, une personnalité très complexe.

Brigitte Macron à l'Elysée le 13 décembre dernier

REUTERS/Etienne Laurent/Pool















Quelle est l'anecdote la plus amusante que vous avez découverte lors de l'écriture de cette biographie?

Ce qui m'a marquée, c'est la façon dont ses élèves me parlaient d'elle, avec des trémolos dans la voix. Et ils n'étaient pas obligés de le faire puisque beaucoup m'ont parlé de manière anonyme... Mais selon eux, Brigitte Macron leur transmettait son enthousiasme, les faisait sortir de leur coquille, avec des propos parfois transgressifs.

Il y a cette anecdote selon laquelle Brigitte Macron échangeait des messages avec l'un de ses élèves, par trousses interposées...

Oui, cette histoire m'a surprise...L'homme en question est toujours ami avec Brigitte Macron, sa femme aussi, et il n'y a jamais eu aucune ambiguïté entre eux. Mais ils avaient un rapport très personnel, peu conventionnel. En tant que professeure, elle détonnait dans la bourgeoisie locale.

Brigitte Macron se tenait aussi très au courant de la vie privée de ses élèves. Par exemple, elle connaissait toutes les amourettes qui se déroulaient dans ses classes, invitait les élèves à boire l'apéro chez elle. Beaucoup d'élèves la tutoyaient alors que ce n'était pas tellement la tradition au lycée catholique strict où elle enseignait à Amiens, La Providence.

Dans votre ouvrage, il n'y a pas d'intervention de Brigitte Macron...

Je l'ai contactée à plusieurs reprises... Mais elle a refusé de s'exprimer. Son entourage la protège énormément.

Vous qui êtes journaliste people, vous devez sans doute avoir uncontact régulier avec Mimi Marchand , papesse de la presse people, qui assure la communication des Macron. A-t-elle verrouillé la parole de Brigitte Macron?

Je suis passée par tous les biais, par son cabinet, son directeur de cabinet, et aussi par Mimi Marchand, oui. Mais cela n'a rien donné... Les Macron contrôlent bien leur communication et l'heure n'est visiblement plus aux confidences.

Mais ce qui m'a encore plus surprise, c'est que beaucoup de ses proches ont refusé de me parler alors qu'ils s'étaient exprimés pendant la campagne. Par exemple, Stéphane Bern et Bernard Montiel ont tous les deux refusé de s'exprimer. Le terme de "biographie" fait peut-être peur, puisqu'il y a moins de contrôle possible que sur un article...

Stéphane Bern et Brigitte Macron en janvier 2017 à l'institut de France.

Bertrand Rindoff Petroff/Getty Image







Du côté de l'Elysée, quelle a été la réaction de vos interlocuteurs lorsque vous avez parlé de votre ouvrage?

L'Elysée ne m'a pas empêchée d'écrire le livre, mais on ne peut pas dire que l'on m'a aidée non plus. Par exemple, on ne m'a pas communiqué certains numéro d'amis... J'ai eu l'impression que des personnes s'auto-censuraient.

Au total, combien de ses proches avez-vous sondé?

Une centaine. Il y en a une cinquantaine qui m'ont parlé de façon ouverte, sans réclamer d'anonymat particulier. Mais cela a été très compliqué d'obtenir des informations. Je ne pensais pas que ce serait si difficile...

Savez-vous si Brigitte Macron a lu votre livre?

Elle a demandé à le lire, après un premier article paru il y a une ou deux semaines. Je lui ai déposé un exemplaire à l'Elysée, mais je n'ai pas encore reçu le coup de fil que j'attends depuis toujours [rires]!

Votre biographie est un portrait très flatteur de la première dame. Êtes-vous fan de Brigitte Macron?

Non, je ne suis pas dans une attitude de groupie ! J'avais peu d'avis sur elle avant d'écrire ce livre, je n'avais aucune tendresse particulière. Les témoignages que j'ai recueillis, décrivent une femme sympathique, drôle et chaleureuse. S'il y avait eu des témoignages moins élogieux, je les aurais évidemment aussi insérés dans mon livre.

Après, Brigitte Macron a aussi un côté très meneuse de troupes, elle sait ce qu'elle veut. Elle a beau dire qu'elle est le petit soldat d'Emmanuel Macron, son rôle de conseillère est quand même clair.





Accueil Envoyer à un ami Partager