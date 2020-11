Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Biographie de Maïmouna Cissokho, nouvelle Directrice de la case des tout-petits Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 12:02 | | 0 commentaire(s)| Maïmouna Cissokho a été nommée hier lors du conseil des ministres, Directrice générale de l’Agence nationale de la Petite enfance et de la Case des Tout-petits (ANPECTP). Elle remplace Thérèse Faye Diouf à ce poste. Leral.net vous propose sa biographie !

"Professeur de lettre de formation, Madame Maimouna Cissoko a fait dix ans dans les classes avant d’être détachée en 2014 à l’Inspection d’académie de Pikine Guédiawaye où elle a occupé le bureau partenariat communication genre.



En sa qualité de militante engagée pour la cause féminine, elle a joué un rôle important dans la lutte contre les violences faites aux filles, les grossesses et mariages précoces.



Elle a, entre autre, contribué à la vulgarisation des mathématiques et des sciences auprès des filles étant responsable de l’organisation du concours Miss Math et Miss Sciences dans toute la grande banlieue. Maimouna Cissoko est Présidente du réseau national des femmes enseignantes, structure dans laquelle elle consacre une grande partie de son énergie et de ses compétences à sensibiliser et à accompagner les jeunes et les femmes dans leur promotion.



Titulaire d’un Master2 en genre et communication, elle était jusqu’ici chargée des sciences humaines et sociales à la commission nationale de l’UNESCO.

Elle est Responsable politique aux parcelles assainies et membre fondateur de l’APR".









