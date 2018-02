Birahim ndiaye : « Balla Gaye 2 dafa Mbapatt, sou diappé Gris »

Birahim ndiaye : “Balla Gaye dafa Mbapatt, sou diappé Gris dina …” ( "Balla Guèye 2 s'est forgé avec la lutte traditionnelle, il ne fera qu'une bouchée de Gris"). L’ancien lutteur devenu entraineur et consultant revient sur le combat de Lac 2 et Madou lô et sur le combat de Balla Gaye 2 et Gris Bordeaux.

La lutte sénégalaise (làmb en wolof, njom en sérère) est un sport traditionnel très populaire au Sénégal, tout particulièrement dans les régions du Sine-Saloum et de la Casamance. On le pratique aussi en Gambie.



