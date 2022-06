Birahime Seck sur l'affaire Ahmed Aïdara: "Son mandat de dépôt est injuste et le renvoi de son procès, cruel"

Le maire de la ville de Guédiawaye reste toujours en prison et cela, jusqu’au 27 juin prochain, pour connaître le sort qui lui sera réservé. Son procès appelé à la barre du tribunal de Guédiawaye, ce vendredi 24 juin 2022, a été renvoyé sur demande de ses avocats, même si tout au début de l’audience, la défense s’était opposée à un report du procès au 29 juin, demandé par le parquet.



Un renvoi qui n’est pas du goût du coordonnateur du Forum civil, qui l’a exprimé via les réseaux sociaux.



« Le maire Ahmed Aïdara devrait porter plainte contre toute personne impliquée dans son arrestation, pour voie de faits «, a pesté Birahime Seck, qui a trouvé anormal le renvoi dudit procès.



« Son mandat de dépôt est injuste et le renvoi de son procès, cruel. La réforme de la justice est une priorité », poursuivra Birahime Seck, non sans taguer le Président Macky dans son post, informe "Sud Quotidien".

