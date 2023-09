Birahime Seck sur la Rse : «De la poussière aux populations, des milliards aux entreprises»

Le Forum civil a tenu le week-end dernier un atelier de renforcement de capacités sur la Responsabilité sociétale d’entreprise (Rse) à l’endroit des parlementaires.



«Nous sommes allés dans les zones minières à Ounaré, Orkadjéré, Tomboronkoto, Mboro, Taïba Ndiaye, Darou Khoudoss, Fimla. Le constat que nous avons fait est que les populations souffrent de l’exploitation des ressources naturelles. Nous avons demandé aux parlementaires de nous accompagner pour voir les difficultés auxquelles les populations sont confrontées», a déclaré Birahime Seck.



C’est dans ce cadre que s’est tenue cette rencontre sur la Rse, le contenu local, le fonds minier, les questions liées à la sécurité et à l’environnement dans le secteur minier.



«Les parlementaires, de toutes obédiences ont pris l’engagement de prendre des actions fermes pour défendre ces populations. A Taïba Ndiaye, Mboro et Darou Khoudoss, ils ont vu des populations qui souffrent de l’agression de leur environnement, du manque d’infrastructures sanitaires et scolaires. Les populations brassent de la poussière et les entreprises des milliards», a déploré M. Seck.



Le coordonnateur général du Forum civil, du fait que ces entreprises ne respectent leurs obligations contractuelles en versant 0,5 % de leurs chiffres d’affaires au fonds d’appui au développement local.



Il a donné l’exemple de Sabadola qui, avec un chiffre d’affaires de 459 milliards, doit plus de 2 milliards tandis que la Somiva, avec 23 milliards, doit 118 millions.



«Nous remercions le Forum civil de cet atelier de renforcement de nos capacités. Nous en avions énormément besoin. Les ressources naturelles appartiennent au peuple selon la Constitution. Malheureusement, ce principe n’est pas respecté par les entreprises. Nous n’étions pas techniquement outillés face aux ministres. Mais qu’ils sachent maintenant que nous le sommes et qu’ils ont du pain sur la planche», a déclaré le député Yewwi askan wi (Yaw) Abass Fall, Président de la commission Energie et ressources naturelles.

Bes Bi