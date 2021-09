Birame Dieng, Chef d’Agence de la Senelec: « Les intempéries sont à l’origine des perturbations » À la Senelec de Foundiougne, on s’active pour soulager les populations, assure le chef d’agence qui valse d’un service à un autre pour expliquer les raisons des perturbations.

Selon lui, les intempéries en sont les principales causes. « L’agence de la Senelec de Foundiougne ne produit pas d’électricité. Nous dépendons de centrale de Kahone dont nous ne gérons pas la distribution. La ligne qui relie Foundiougne et Kaolack est très longue. Nous sommes souvent confrontés à des poteaux qui tombent pendant les pluies et cela impacte la distribution de l’électricité.



À Touba Sanokho, les poteaux électriques causent beaucoup de problèmes. Nous avons commencé à les changer. Mais on a dû arrêter les travaux à cause de l’hivernage », explique le chef d’agence Birama Dieng. Il précise que l’axe Djilor-Foundiougne ne connaît plus un problème parce que les poteaux ont été changés.



D’après lui, avec les travaux de renforcement de la ligne électrique de Fatick, les coupures seront bientôt un mauvais souvenir. « Notre objectif, c’est d’avoir zéro coupure, mais pour y arriver, les populations doivent nous aider en payant leur facture. Aujourd’hui, la Senelec court derrières des milliards à cause de factures impayées. Cela nous handicape et on doit trouver une solution.



Nous sommes au service des populations et chaque fois que la Senelec manque à ses engagements vis-à-vis des populations, elle encourt des pénalités par les corps de contrôle », soutient Birama Dieng, invitant tout un chacun à y mettre du sien pour relever les nombreux défis.



