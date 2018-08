Birame Gningue, agent Modou Lô : « C’est eux qui ont un problème avec Modou Lô, pas moi »

L’agent de Modou Lô ne se sent pas concerné par la guerre entre le staff de Rock Energie et Modou Lô. Birame Gningue estime que le président et consorts ont un problème en la personne de Modou Lô, informe Sunu Lamb.



« En réalité, c’est eux qui ont un problème avec Modou Lô, pas moi. Ils visent Modou Lô à travers ma personne. Ils ne sont pas contents du fait que Modou Lô m’ait confié ses intérêts. De retour de son voyage, ils vont régler leur problème, tout ça ne me concerne pas. Parce que je ne suis pas un membre de l’écurie Rock Energie, ni du staff de cette entité ».



Et concernant le face-to-face prévu ce samedi 4 août, l’homme de confiance de Modou Lô rassure : « Modou Lô a signé pour en découdre avec Balla Gaye 2 et il sera présent ce samedi à la place du Souvenir pour honorer ses engagements professionnels ».