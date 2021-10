Bisbilles Sonko-Doudou Ka/ Birahim Seck: « Le Sénégal a besoin de stabilité et de quiétude en particulier la Casamance »

Suite aux échauffourés des partisans d’Ousmane Sonko et de Doudou Ka, Birame Seck du forum civil prend la défense du leader de Pastef.



« Monsieur Doudou Ka, j’ai lu vos arguments dans l’Observateur, ils ne sont guère convaincants. Aucun individu ne peut s’ériger en “gendarme” de l’espace public sans que la loi ne lui donne les attributs.



Le Sénégal a besoin de stabilité et de quiétude en particulier la Casamance », a publié le Coordonnateur du Forum Civil, Birahim Seck sur Twitter.



