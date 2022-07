Bisbilles avec le PSG: Aliou Cissé défend Gana Guèye et cogne sa direction

S’il avait la possibilité d’en discuter avec eux, le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, demanderait au nouveau coach du PSG, Christophe Galtier et à ses dirigeants? pourquoi Gana Guèye est sur la liste des «indésirables» du club. Parce que le technicien champion d’Afrique ne saisit pas ce choix de la direction parisienne.



«Je ne comprends pas, tonne Aliou Cissé dans un entretien avec RFI. Je pense que Gana a déjà fait ses preuves au Paris Saint-Germain. Je pense qu’il n’a pas été plus mauvais qu’un autre, que ce soit l’année dernière ou il y a même deux ans. Maintenant, ce sont les choix des propriétaires du club.»



Toutefois, le sélectionneur des Lions ne s’inquiète pas au sujet de l’avenir de son milieu de terrain. Il dit : «Je n’ai aucun doute que Gana va trouver un club digne de ce nom où il va continuer à performer et montrer ses véritables qualités.»

