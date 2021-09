Bisbilles de plusieurs milliards entre le fils de Macky Sall et Pape Samba Badiane, entendu par la Su Le torchon brûle entre le fils du président de la République Macky Sall, Amadou Sall et son ex-collaborateur Pape Samba Badiane.

Ce dernier, président du Directeur général d'Expert Auto a été entendu par les enquêteurs de la Sûreté Urbaine du commissariat central de Dakar avant d'être libéré.



Expulsé de ses locaux à Faidherbe, l'homme d'affaires Pape Samba Badiane est dans de beaux draps depuis sa brouille avec Amadou Sall.



Tout serait parti d'une affaire portant sur des véhicules d'une valeur de plusieurs milliards de F CFA.

