Bitcoin : 50 Cent a gagné des millions de dollars en retrouvant des bitcoin perdus Le bitcoin fait le bonheur de 50 Cent. Détenteur d’environ 700 unités de la cryptomonnaie, le rappeur avait oublié qu’il en avait en sa possession. En 2014, il était possible d’acheter son album « Animal Ambition » en bitcoin, qui dorment depuis tout ce temps. Sauf que sa valeur a explosé depuis et 50 Cent a réalisé, sans vraiment le faire exprès, une plus-value de plusieurs millions de dollars.

50 Cent a gagné des millions de dollars grâce au bitcoin mais n’en a pas vraiment fait exprès. Il avait même oublié qu’il en avait en sa possession et c’est un article de TMZ qui lui a rappelé. En 2014, il lançait son album « Animal Ambition », qu’il était possible d’acheter avec des bitcoin. Pas parce qu’il croyait à son potentiel financier mais plus comme un argument marketing.

Bitcoin : 50 Cent avait oublié qu’il en avait en sa possession Selon The Verge, un bitcoin ne valait à l’époque que 662 dollars environ. Ce 25 janvier 2018 à 17h, une même unité de cette cryptomonnaie est évaluée à 11 145 dollars : une multiplication des gains par environ 17 sans avoir eu à rien faire. Pour résumer, ses bitcoin ont pris 7,3 millions de dollars (5,84 millions d’euros) de valeur sur la période. Et cela aurait pu être beaucoup plus s’il les avait vendus au mois de décembre, quand le bitcoin valait plus de 18 000 dollars.

Mais cela reste tout de même une excellente nouvelle pour 50 Cent, qui s’en est amusé sur les réseaux sociaux. « J’avais oublié que j’avais fait cette connerie », a-t-il partagé, tout content de savoir qu’il avait des millions de dollars à portée de main. Il n’a pas précisé s’il allait les vendre immédiatement ou s’il comptait les garder. Robert Shille, détendeur d’un prix Nobel d’économie, lui conseillerait sûrement de s’en débarrasser. D’après lui, le bitcoin est condamné à disparaître .

Mais si vous avez confiance en l'avenir de la cryptomonnaie, vous pouvez consulter nos guides expliquant comment investir dans le bitcoin et comment miner des cryptomonnaies . Mais si vous vous lancez, soyez plus sérieux que 50 Cent.

















