Bizarreries à Dakar Dem Dikk !

Les images des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk circulent depuis hier sur le net. Des bus qui semblent prêts à débarquer sous peu à Dakar.



Bizarrement, il semble que certaines personnes cherchent à extraire le nom de Omar Bounkhatab Sylla, dans l'acquisition de ces bus en l'attribuant à son remplaçant, qui n'a même pas encore pris fonction.



Selon des sources concordantes , c'est l’ex DG en l’occurrence Omar Bounkhatab Sylla, qui a piloté avec l'appui du chef de l'Etat, le dossier depuis 2 ans, en définissant toutes les spécificités de ces bus ultra modernes.



Il s'agit de l'ambitieux projet des 1400 bus de Dakar Dem Dikk.



Au moment où certains détracteurs véhiculent des fausses nouvelles le concernant, où les gens en attente souffraient aux arrêts bus, le désormais ex DG de Dakar Dem Dikk était en phase de finalisation et en visite de validation.



Pourquoi chercher à ôter son nom des nouveaux bus de Dakar Dem Dikk ?



C'est Quoi le projet ?



Sur cette vidéo, l’ex DG Omar Bounkhatab Sylla et le DG de Iveco France en revue finale de la production, pour une mise à l'exportation des bus déjà prêts à circuler sur l'ensemble du territoire national. .