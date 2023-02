Black-out sur le réseau de la Sonatel : Est-ce des impairs techniques ou autre chose ?

Les abonnés d'Orange, surtout les noctambules, étaient aux abois dans la nuit du jeudi au vendredi, vers 1 heure du matin. Aucun appel vocal ne pouvait être effectué sur ce réseau de téléphonie mobile.



Est-ce lié au déplacement d'Ousmane Sonko, prévu à Touba ce vendredi, ou à des impairs technologiques ? Les prochaines heures édifieront sûrement. Ainsi, une réaction des associations de consommateurs et de la société civile, soucieuses de la préservation des intérêts des populations, est attendue.



Et d’après les impactés, si c'est avéré que c'est une panne technique, cela ne serait pas étonnant. Mais, faire un historique des investissements tant chantés et loués par la Sonatel et sa filiale Orange Sénégal, comparé à la dure réalité de l'existence d'un réseau qui est tout sauf stable et adapté à la demande actuelle, serait prétentieux.