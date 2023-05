Blanchiment d’argent : Une grande banque officiant au Sénégal, sanctionnée de 300 millions FCfa

La Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (Bceao) a fait tomber des sanctions sur certaines banques de la communauté. Un établissement financier du Sénégal aussi a hérité de sanctions disciplinaire et pécuniaire, nous dit iGFM.



Lors de sa session tenue le 13 mars 2023, la Commission Bancaire de l’Umoa, après avoir entendu les dirigeants concernés, a prononcé un blâme à l'encontre d’une banque installée au Sénégal, renseigne la Bceao.



Dans son document parcouru par iGFM, elle renseigne que « cette sanction disciplinaire est motivée par des manquements et infractions au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, ainsi qu’à d’autres textes réglementaires applicables aux établissements de crédit, constatés lors de la vérification effectuée auprès de cette banque ».



En sus de la sanction disciplinaire, la banque dont le nom n’a pas été dévoilé, a écopé d’une sanction pécuniaire d’un montant de 300 000 000 de francs Cfa.