Blanchiment d’argent : Une nouvelle inculpation contre Boy Djinné

Rédigé par leral.net le Mercredi 22 Mai 2019 à 11:15



Sous le coups de trois procédures non encore vidées dont l’affaire le cambriolage d’un dépôt de boisson à la Sodida, Baye Modou Fall alias Boy Djinné, fait l’objet d’une inculpation pour blanchiment d’argent, rapporte Walfadjiri. Cette accusation du parquet se fonde sur des reçus de retrait d’argent (1 millions 800 Francs guinéens soit environ 120 000 FCfa) entre 2015 et 2016 et la somme de 80 000 FCfa trouvé sur lui lors de arrestation.



De même, le ministère public demande comme mesure conservatoire, la confiscation de tous ses comptes bancaires et ses avoirs financiers, le temps de l’enquête.



L’intéressé a reçu notification de cet élément nouveau qui pèse sur lui, jeudi 16 mai dernier, lors d’une audience au cours de laquelle, il a nié les faits.



Le célèbre fugitif sera entendu sur le fond le 28 mai prochain. Et ce sera le dernier acte d’instruction dans ce dossier précis,selon le journal .

