Blanchiment de fonds: G. Akram et H. Amir détournent des milliards des appels internationaux

Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2019 à 09:21 | | 1 commentaire(s)|

Les éléments de la Sûreté Urbaine de Dakar ont démantelé un réseau de fraudeurs sur les appels internationaux. Il s’agit de deux ressortissants égyptiens qui opéraient depuis l'avenue Lamine Guèye à Dakar.



D’après le journal Libération, ces égyptiens, G. Akram et H. Amir, ont été arrêtés et placés en garde à vue à la Sûreté Urbaine.



Ledit réseau blanchissait de manière systématique les fonds à partir d'une société écran, basée aux Almadies. Cette société a permis de voler des milliards aux opérateurs de téléphonie (Orange, Expresso et Free).



Et, l'argent volé a été viré dans les paradis fiscaux.



