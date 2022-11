Blessure au genou : Premières images de Sadio Mané depuis son lit d’hôpital

Même sur son lit d’hôpital, Sadio Mané garde le sourire. L’attaquant sénégalais va regarder ses coéquipiers débuter la compétition aujourd’hui, à 16h GMT, face aux Pays-Bas.



Depuis Londres où il s’est fait opérer, Sadio Mané a donné de ses nouvelles ce dimanche soir. A travers un message publié sur Instagram, il a tenu à remercier les Sénégalais pour leur élan de soutien et a galvanisé les troupes en vue du Mondial. Une adresse forte qui prouve tout son attachement envers le pays.



Un peu plus tard ce dimanche soir, une photo de lui fera le tour de la toile. On y voit Sadio Mané aux côtés d’un fan, visiblement hospitalisé dans le même établissement médical. Les deux posent pour immortaliser le moment et le joueur sénégalais est tout sourire. Un signe qu’il a digéré la grosse déception née de son forfait, lui qui tenait tant à disputer ce Mondial.













