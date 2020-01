Blessure aux ischio-jambiers : Sadio Mané a déjà repris la course L’attaquant sénégalais de Liverpool pourrait se remettre plus tôt que prévu de sa blessure aux ischio-jambiers, contractée jeudi lors du match de la 24ème journée de la Premier League contre Wolverhampton (2-1). Le quotidien Record informe, en effet, que le Ballon d’or 2109 qui a débuté son protocole de soins dès le lendemain de sa blessure, a déjà repris la course, en individuel. Alors qu’il était annoncé indisponible pour 3 semaines, Sadio pourrait se remettre bien avant, selon le journal.

