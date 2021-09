Blocage de leurs pensions au niveau de Postfinances: Les retraités de Pikine tirent sur l’Ipres

Pour nous, l’Ipres et Postfinances se moquent des retraités. Pour percevoir nos pensions, c’est la croix et la bannière. Nous faisons des aller-retour incessants. Vraiment, nous en avons marre de vivre cette situation

Nous sommes confrontés très souvent à des retards de pensions. Si on te remboursait le transport au moins, ça allait t’alléger les charges. De plus, il y a le problème de la maladie avec la vieillesse. Pour nous, l’Ipres et Postfinances n’ont aucun respect pour les retraités.

On fait subir aux personnes du troisième âge, un traitement inhumain. Ce qu’on a constaté à Pikine est déplorable. Des pères et mères de familles restent jusqu’au 23 septembre, sans toucher leurs pensions de retraite. C’est triste et lamentable sous ce chaud soleil.



Malheureusement, ces retraités ne pourront pas être servis. On va leur demander ensuite de rentrer et de revenir demain. C’est un spectacle apocalyptique de personnes âgées en file indienne sans fin, bravant le chaud soleil, pour percevoir la pension mensuelle

C’est ça la gestion catastrophique et le top management de l’Ipres. Honnêtement, le top management de l’Ipres doit disparaître, car il est nul. Ces gens ne se soucient pas de la situation des retraités du Sénégal. La racine du mal des retraités, c’est Racine Sy et son équipe, qui n’hésitent pas à rester jusqu’au 23 du mois sans payer les pensions des retraités. Alors que nous sommes à la fin du mois.



L’Etat du Sénégal a déjà payé ses travailleurs et ses retraités. Les retraités de l’Ipres vont devoir encore attendre une vingtaine de jours, avant de percevoir leurs pensions. Et aujourd’hui, la pension des retraités n’est pas payée au mois de septembre. Nous sommes le 23, à quelques jours du Grand Magal de Touba. Et on continue de laisser faire

Il faudrait que le président de la République prenne ses responsabilités, en faisant dégager ces gens-là. Parce que demain, ce qui va se passer ici, risque d’être pénible.



Un jour, un retraité va mourir devant Postfinances. Et la responsabilité en incombera à Racine Sy et à son équipe. Déjà, la convention avec Postfinances est illégale. Depuis deux ans, on nous parle de cartes biométriques qu’on ne parvient pas à avoir. Ils avaient commencé par Pikine, en disant qu’ils vont appeler par 100 personnes. Mais maintenant, ils nous font déplacer jusqu’à la Foire. Pendant 2 ans, on nous faut valser. C’est anormal. Nous demandons donc au Président de réagir, car les retraités sont exténués