Bloomfield attribue les mêmes notes décernées à Nestlé Côte d’Ivoire il y a un an.

La note de long terme demeure ainsi maintenue à « A avec une perspective stable » et celle de court terme A1 avec également une perspective stable.



Comme justification de la notation et de la perspective sur le long terme, Bloomfield évoque la qualité de crédit élevée, ajoutant que les facteurs de protection sont bons. « Cependant, les facteurs de risques sont plus variables et plus importants en période de pression économique », relève l’agence.



Sur le Court Terme, c’est la certitude de remboursement en temps opportun très élevée qui est avancé comme justification. D’après Bloomfield les facteurs de liquidité sont excellents et soutenus par de bons facteurs de protection des éléments essentiels. L’agence qualifie par ailleurs de mineurs les facteurs de risque.



Selon l’équipe de notation la notation est basée sur les facteurs positifs suivants : une exécution perceptible des axes stratégiques liés aux valeurs partagées et à la responsabilité sociétale des entreprises ; une croissance des ventes, portée par les produits phares ; une bonne flexibilité financière ; un renforcement continu de l’outil de production, visant à pérenniser l’exploitation ; un cadre de gouvernance qui demeure solide ; une bonne résilience globale de NESTLE Côte d’Ivoire, en dépit d’un contexte économique défavorable depuis 2022.



Selon toujours l’équipe de notation les principaux facteurs de fragilité de la qualité de crédit sont les suivants : un environnement politico-sécuritaire fragile en Afrique subsaharienne ; un repli des soldes intermédiaires de gestion observé en 2022 ; un BFR partiellement couvert par le FRNG ; une hausse de l’endettement en 2022.

