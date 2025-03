Bloqué à l'Aibd: Mansour Faye interdit de quitter le territoire Dans un post publié ce lundi 10 mars 2025, l’ancien ministre des Transports Mansour Faye affirme avoir été empêché d’embarquer sur un vol Air France à destination de Djeddah, via Paris, où il comptait effectuer le “petit pèlerinage” à La Mecque.

Il dénonce une interdiction qu’il juge arbitraire et politiquement motivée, précisant qu’aucune procédure ou enquête ne pèse contre lui. Face à cette situation, il affirme rester “debout, droit dans ses bottes”, déterminé à ne pas céder à la pression des autorités.



Voici son post



« Je voudrais informer l’opinion nationale et internationale, que j’ai été injustement interdit d’embarquer dans le vol d’Air France, ce jour lundi 10 mars 2025, à destination de Djeddah via Paris, pour aller faire le « petit pèlerinage » à la Mecque.



A ma question sur le refus de ma sortie du territoire, l’agent de police me répondit: « c’est sur instruction de l’Autorité supérieure » sic!

J’informe encore, qu’à ma connaissance, je ne fais l’objet d’aucune procédure, ni d’aucune enquête, encore moins d’une quelconque accusation, en quoi et sur quoi, que ce soit!!.



Alors si c’est pour des questions politiques, cette Autorité va continuer à souffrir!!!

Qu’elle sache que je suis et reste debout, droit dans mes bottes! »

