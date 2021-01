Bloqués à Teneriffe depuis 03 mois: 176 sénégalais en grève de la faim Cent soixante seize (176) candidats à l'émigration clandestine, tous des sénégalais sont bloqués à Teneriffe par les autorités espagnoles depuis trois (3) mois.

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Janvier 2021

Mis dans dans des camps apparentés aux prisons, ces sénégalais déplorent les mauvaises conditions de vie édictées par les autorités espagnoles.



Selon Les Echos, ces sénégalais se disent abandonnés par l'Etat du Sénégal. Retenus malgré eux à Teneriffe, ils exigent d'être reconduits dans leur pays d'origine.



Malgré les mesures par les autorités sénégalaises et espagnoles, les embarcations continuent de rallier les côtes de plus belle.



