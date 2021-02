Boa Mali : Le résultat net excédentaire de 528 millions de FCFA en 2020

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Février 2021 à 00:13 | | 0 commentaire(s)|

« Les indicateurs commerciaux se consolident avec des ressources clientèles en croissance de 14,2%, à 404.667 millions de FCfa, et des crédits en diminution de 10%, à 252.375 millions de FCfa. Le portefeuille des titres s’accroît de 13%, à 207.871 millions de Fcfa » ajoute la même source.



Parallèlement, la banque a poursuivi un ambitieux plan de réduction des charges, qui a eu pour conséquence une baisse de celles-ci de 12,6%, permettant une économie de 2.894 millions de F CFA. Le résultat brut d’exploitation ressort à 12.363 millions de FCfa, en hausse de 34,7%. Les effets conjugués de la crise sanitaire et de la politique d’assainissement de la banque aboutissent à des dotations aux provisions de 14.327 millions de F Cfa.



La banque a ainsi pu renouer en dépit la pandémie avec les bénéfices, en affichant un résultat net excédentaire de 528 millions de FCfa contre une perte de 6.987 millions de FCfa en 2019.



En 2021, la Banque continuera ses actions de consolidation de ses indicateurs commerciaux et financiers, en ligne avec son Plan Triennal de Développement.

Adou FAYE





Source : Boa-Mali a tenu le 3 février 2021 son Conseil d’administration qui a procédé à l’arrêté des comptes de l’exercice 2020. Il en ressort que le niveau d’activité s’est maintenu malgré un contexte social et politique difficile, avec un produit net bancaire en augmentation de 0,9%, se situant à 32.348 millions de FCfa.Source : https://www.lejecos.com/Boa-Mali-Le-resultat-net-e...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos