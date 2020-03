Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bocar Laurent Sy, Directeur des RH du groupe WARI: Un AS des ressources humaines Rédigé par leral.net le Mardi 31 Mars 2020 à 22:12 | | 0 commentaire(s)|

Bocar Laurent Sy est un AS des ressources humaines. L’homme a un côté humain extraordinaire et une facilité à communiquer avec le personnel pour les rassurer. Il est très apprécié par le personnel dans toutes les entreprises où il est passé.



Actuel Directeur des RH du groupe WARI depuis 2019, Bocar a pour but de gérer le personnel de WARI se trouvant en Afrique, en Europe, en Asie et en Amérique.



Diplômé de l'IGSRH et l'ENEA , il a débuté à Philip Moris West Africa, il a par la suite été le superviseur des RH à Huawei Telecom West Africa.



Spécialiste en RH très reconnu, il a aussi fait des passages en HR Manager à Téranga Gold Corporation, à Aggreko, Damco, Puma Energy. Il a été senior HR Project Consultant entre 2018/2019.



Bocar est décrit comme un fervent manager RH et un travailleur hors pair par ses collaborateurs. Il est à l'écoute de tout le monde. Un vrai leader.



Avec lui, on voit vraiment que les RH regroupent le côté humain beaucoup plus qu'autre chose.





