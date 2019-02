Bocar Mamadou Daff : « En 6 ans, la CMU est passée de 20 à 60% de couverture » La Couverture Maladie Universelle (CMU), lancée par le Président Macky Sall fête ses six années d’existence. Un bilan assez satisfaisant selon son Directeur Général, Bocar Mamadou Daff. « En six années, la CMU est passée de 20 à 60% de couverture », a-t-il, en effet, laissé entendre sur la RFM. Et d’ajouter, « il y a un grand progrès qui a été fait dans le sens de portabilité pour permettre à tous les Sénégalais de se soigner partout où ils se trouvent. Cela grâce à la biométrie. » Soulignant la gratuité des soins dans plusieurs domaines, dont la césarienne pour les femmes, il admet, toutefois que « des efforts restent à faire, notamment pour réduire la lenteur dans la couverture et améliorer la communication ».

