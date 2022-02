Bocar Ndiongue-Cadre APR «Notre débâcle aux Parcelles était prévisible»

Vous êtes cadre Apr, opposé à la candidature de Moussa Sy aux Parcelles. Que pensez-vous de sa défaite ?



J’ai toujours prévenu la direction de Benno que le bon profil pour les Locales aux Parcelles n’est pas Moussa Sy. J’insistais pour que la direction de notre camp ne porte pas son choix sur lui. J’avertissais que jamais je ne cautionnerais la candidature de Moussa Sy. Certains ont fait porter son choix à Mahmouth Saleh. Mais c’est plutôt à la commission d’investiture de Benno qu’il faut en vouloir et non au directeur de cabinet de la présidence qui a gagné chez lui.



Pour le bilan matériel de Moussa, à part la piscine qu’il a construite au camp des sapeurs et qui est un vrai gâchis, je ne vois pas ce que ce maire, plus mauvais du pays, a fait pour les Parcelles. Son bilan immatériel se réduit à l’arrogance et à la violence. Je me demande ce que les populations ont fait pour mériter ce sort



Les réalisations aux Parcelles ne sont donc pas celles du maire ?



Aux Parcelles, c’est l’État qui a été obligé de suppléer la mairie dans des domaines qui relèvent de sa compétence. C’est le cas au centre de santé Mame Abdoul Aziz Dabakh Malick, les programmes Promoville, l’assainissement etc. Nous remercions le Président Sall pour cela et l’invitons à poursuivre cette dynamique pour l’amélioration du cadre des vies des Parcelles.



Vous voulez dire que Moussa Sy est, avec son bilan, l’artisan de sa défaite ?



Comment un bilan qui se réduit à des dépenses de fonctionnement de plus de 700 millions peut il être bon ? Où sont les réalisations qu’il peut mettre à son actif, après 14 années passées à la tête de l’institution ? À part un capital de trahison, je ne vois pas ce que Moussa Sy a fait pour les Parcelles.



Vous prôniez la candidature d’Amadou Bâ. Pourquoi ?



C’est parce qu’Amadou Bâ, en tant qu’ancien ministre de l’Économie et des finances, gérant du budget du Sénégal, n’aurait pas de problème pour gérer le budget de la mairie des Parcelles. En plus, il n’a pas besoin de ce poste pour s’enrichir. Ensuite, son carnet d’adresse allait servir à nouer des partenariats bénéfiques pour la commune. Amadou Bâ a gagné le référendum face à Moussa Sy. On l’a laminé aux Législatives, aux côtés d’Amadou Bâ comme coordonnateur de l’Apr et de Benno, dans la commune.



Avec Moussa, Benno n’a-t-il pas mis un perdant devant des gagnants ?



C’est exactement cela ! Plus sidérant, un tel looser s’est permis de crier qu’il est capable, à lui seul, de gagner les Parcelles. Comment peut-on mettre un perdant devant son vainqueur ?

Macky Sall qui a compté sur lui, a misé sur un mauvais cheval pour les Locales. Lors des manifestations de mars dernier, le fait que la mairie des Parcelles soit la seule mairie à être attaquée à Dakar, est révélatrice du sentiment de dégoût que les Parcellois ont à l’endroit de ce maire.



Le Président Macky Sall l’a imposé comme candidat aux Parcelles, les électeurs se sont rebellés contre ce choix. Conséquence, un grenier électoral aussi grand que Parcelles est tombé dans l’escarcelle de l’opposition. Je félicite le maire Jamil Sané et lui conseille d’être le maire de tous les Parcellois. Tous les candidats qui étaient en lice m’ont rencontré. Jamil me donne l’air de quelqu’un qui a la tête sur les épaules. Je lui souhaite plein succès.

Tribune