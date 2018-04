Bocar Samba Dièye: « je ne dois de l’argent à personne »

Dans le différend qui l'oppose à la banque Cbao, Bocar Samba Dièye persiste et signe ne rien devoir à la banque. Au contraire, c'est cette dernière qui lui doit de l'argent, explique-t-il dans un entretien paru dans les colonnes de l’As.

« Ce dont je suis sûr, c’est que je ne dois rien à la banque. Elle n’a qu’à sortir ses dossiers et je sors les miens. Si c’est avéré que je leur dois de l’argent, je paie. Tout le monde sera édifié. Ce qui est sûr, c’est que je ne dois de l’argent à personne », a-t-il insisté.



Suite à l’expertise qu’avait effectuée le cabinet Maguèye Guèye sur cette affaire, il indique : « elle va dire si je dois de l'argent à la banque ou pas. J'ai tous les papiers qui prouvent que j'ai payé tout ce que je devais à la banque, d'après la première expertise. Il y a même un expert qui avait fait un rapport que lui-même avait jugé bâclé. Mais il sait très bien que c'est la banque qui me doit de l'argent. Un autre expert que j'avais commis avait dit que la banque me doit 3,9 milliards de francs CFA ».