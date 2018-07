Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bollywood: Ces choses étonnantes que vous ignoriez du cinéma en Inde! Rédigé par leral.net le Mardi 24 Juillet 2018 à 16:30 | | 0 commentaire(s)|

En Inde, Bollywood est le nom donné à l’industrie du cinéma musical. Même s’il demeure très populaire à travers le monde, notamment grâce aux films d’action et aux films d’amour, il y a certaines choses que beaucoup de passionnés ignorent. Pourtant, Bollywood n’a rien à envier aux productions cinématographiques comme Hollywood et Nollywood. Avec le plus souvent des films riches en danses, en couleurs et en émotion, elle regorge beaucoup de potentiels et beaucoup ne s’en doutent pas pour le moins du monde.

Les films Bollywoodiens sont le plus souvent inspirés des scénario d’Hollywood

Bollywood fait plus de 1000 productions de films tous les ans, soit le double d’Hollywood

En Inde, tous les jours, près de 14 MILLIONS vont au cinéma! Ce qui constitue 1,4% de la population. Il faut aussi savoir que les films bollywoodiens sont très populaires en Afrique. Plusieurs pays bénéficient d’une diffusion en masse de film en Hindi, il y a entre autre le Somalie, l’Égypte et l’Éthiopie. Certains films tiennent l’affiche durant une décennie entière.



Le coût de la production du cinéma bollywodien est moins élevé que celui d’Hollywood, ne dépassant généralement pas les 20 millions de dollars (Environ 11,6 milliards FCFA) alors que ceux d’Hollywood coûtent souvent 10 fois plus cher.

Reservoir Dogs, Madame Doubtfire, Le Parrain… Beaucoup sont les classiques du cinéma américains qui ont leur version en Inde.



En France, un film Bollywoodien est très attendu le 25 Juillet. Il s’agit du Bajirao Mastani, sorti depuis 3 ans en Inde. Le film raconte l’histoire d’un trio amoureux en mettant en exergue des sujets de société comme la religion, la responsabilité et la famille.

Fatou Oulèye SAMBOU



