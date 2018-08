Bombardier : «Je vais reprendre ma couronne des arènes Inchallah»

Battu par Eumeu Sène, le lutteur Serigne Dia « Bombardier » prend date. Il ne compte pas quitter l’arène sans reprendre son titre de «Roi des Arènes». « Je vais tout faire pour reprendre la couronne », dit-il dans un entretien avec « Sunu Lamb ».



Sa défaite ne le secoue pas, car il est un croyant et sait que c’est Dieu qui donne à qui il veut



« Dans mes propos, j’ai toujours été clair. J’ai toujours exprimé mes objectifs et c’est Dieu qui décide. J’étais déjà au sommet et mon objectif était de bien gérer ma carrière. Car mon souhait, c’était d’aller à la retraite avec la couronne. Maintenant, il me reste trois à quatre ans dans l’arène, nous allons bien travailler pour pouvoir récupérer la couronne inchallah », promet-il.