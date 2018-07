Bombardier brise le silence : "Je n'étais pas atteint mystiquement…"

Bombardier était-il atteint mystiquement lors de son combat contre Eumeu Sène ? Qui a mis l'ex-Roi des arènes sur ses quatre appui, samedi dernier…



Le lutteur mbourois, qui a retrouvé ses esprits, commente sa défaite contre Eumeu Sène. La pilule amère de la défaite presque avalée…



"Je n'étais pas atteint mystiquement. Je me sentais bien et c'est le bon Dieu qui a fait que j'ai perdu le combat", coupe-t-il net aux supputations dans un entretien avec Sunu Lamb.



Mieux, B52, qui s'est fait couronner à 2 reprises, 2002 et 2014, s'en remet à Dieu. Il dit avoir fait correctement tout ce qu'il avait fait correctement lors des précédents combats.



Aussi reconnaît-il avoir fait des erreurs : "J'ai donné des coups à Eumeu Sène qui était K.O. Je voulais terminer le combat, mais j'ai fait un faux pas. C'était ça mon erreur…"



Mais pour le premier Roi des arènes années 1990, Manga 2, Eumeu Sène était plus prêt mystiquement et mentalement que son adversaire…