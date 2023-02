Bonne Gouvernance et la place du Sénégal : Guy Marius Sagna doute de la fiabilité de Mo Ibrahim «Je n’ai jamais accordé un intérêt particulier à cet Indice Mo Ibrahim et je pense que dans ce classement Mo Ibrahim, certainement, les détournements de deniers publics sont affectés d’un coefficient de 6». Ainsi réagit le député Guy Marius Sagna à l’émission «Grand Jury» sur Rfm, sur l’indice Mo Ibrahim sur la bonne gouvernance, qui classe le Sénégal à la 9e place sur 54.



D’ailleurs, l’activiste coordonnateur du mouvement «Frappe France dégage» accuse le Président Macky Sall d’être complice de tous ces maux qui bloquent l’émergence du Sénégal. D’où la pertinence du rapport de Transparency International sur l’Indice de perception de la corruption, avec une note de 43/100.



« Macky Sall est le parrain des détournements, des vols de deniers publics. C’est cela la vérité. Il l’encourage par son silence, il l’encourage par les ordres qu’il donne, c’est-à-dire ‘Allez gagner, par tous les moyens possibles et imaginables vos bases’. Donc, qu’est-ce qu’on va faire de ce Président Macky Sall ? Ce sera, en fait, à ceux qui vont gagner le pouvoir de le déterminer et j’espère que c’est le candidat Ousmane Sonko, qui va être mon candidat, qui va être élu en 2024. Mais, à la limite, je vais dire qu'Ousmane Sonko, qui sera président, n’aura en fait pas grand-chose à faire sur le dossier Macky Sall », martèle Guy Marius Sagna.



L’activiste Guy Marius Sagna en a profité pour lever toute équivoque quant aux termes qu’on lui attribue souvent. Il s’agit d’être un «antifrançais» en lien avec son slogan «France dégage» et d’un «anti Karim Wade», quand il demande la reddition des comptes.



« Je n’ai jamais été un anti Karim Wade. Si je ne suis pas traité d’'antifrançais, c’est 'anti Karim Wade'. Être un militant de la reddition des comptes. Oui, j’étais et je le suis encore. Rien n’a changé. La preuve, je demande encore que la lumière soit faite ».



Ainsi, poursuit le député, membre de l’opposition, « premièrement, nous avons une liste de plus d’une vingtaine de personnes. Cette liste-là s’est rétrécie comme peau de chagrin, parce qu’en réalité, de cette liste, il ne reste que le fils du président Abdoulaye Wade, Karim Meissa Wade.



Deuxièmement, oui, il continue à être victime d’une injustice. Il est enfermé à ciel ouvert au Qatar. Tous les autres ministres, dès qu’ils ont accepté d’aller brouter dans les prairies beige-marron de l’Apr et du parti présidentiel, la procédure s’est miraculeusement éteinte. Oui, c’est en cela que consiste l’instrumentalisation de la justice pour liquider des adversaires politiques », analyse l’invité du «Grand Jury» de ce dimanche 5 février 2023, sur Rfm.













