Bonne gestion Covid-19: Le Sénégal 2e mondial, plus "fort" que les Etats-Unis Des résultats de tests Covid disponibles en 24 heures ou moins, des hôtels réquisitionnés pour mettre en quarantaine les patients de la Covid-19, une communication transparente sur les cas d'infections au coronavirus: le pays de la téranga a géré mieux que les États-Unis la crise sanitaire liée au coronavirus, selon le journal "USA Today".

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020

En effet, avec son système de santé précaire, un déficit de lits d'hôpitaux avec 7 médecins pour 100.000 habitants, le Sénégal a géré la crise du Covid-19 avec célérité et efficacité. Car six mois après l'apparition du premier cas répertorié sur le territoire, le pays ne compte qu'environ 14.000 patients infectés et 284 décès (au 1er septembre 2020), relève dans ses colonnes "USA Today".



À la lumière de ces résultats, le journal américain estime que le Sénégal mérite de figurer dans le lot des pays qui ont bien géré la crise sanitaire, malgré leurs ressources limitées, a soutenu Judd Devermont, directeur du program Afrique au Center des études Strategic et International Studies, un think tank non partisan, spécialisée en politique étrangère"



Une étude récente classe le Sénégal deuxième sur 36 pays qui ont bien géré la pandémie. Alors que les Etats-Unis arrivent largement derrière à la 31e place selon le Forein Policy magazine, qui prend en compte dans le classement un mix de pays riches, pays émergents et en voie de développement.



Ce succès du Sénégal qui s'explique par une combinaison de plusieurs facteurs, que sont la réactivité dans la prise en charge, une communication transparente et l'expérience de la gestion réussie de la crise Ebola en 2014, souligne le confrère. Qui rapporte les propos tenus par le Dr. Bousso sur la transparence dans la communication du ministère de la Santé, notamment sur le nombre de nouveaux cas, de décès et de guérisons lu à la télé chaque jour.



