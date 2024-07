Bonne gouvernance : L’ancien maire de Mbao, Abdoulaye Pouye pour la récupération des biens volés et l'autonomisation des femmes" L'ancien maire de Mbao, Abdoulaye Pouye, connu sous le nom de "Obama", a procédé hier à la remise de financements à des groupements de femmes. D’aorès Tribune, s'exprimant sur la situation politique nationale, il a souligné que la récupération des biens volés au peuple est une exigence sociale. Pouye, président du mouvement GSB/Defar Sa Reew, a distribué la somme de 2 millions de francs CFA à des groupements féminins de sa commune, visant à les aider à atteindre l'autonomie.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juillet 2024 à 11:34

"Nous avons déjà financé 80 groupements et comptons poursuivre cette initiative pour accompagner nos sœurs vers l'autonomisation", a-t-il déclaré.

Concernant les 100 jours de gouvernance du président Bassirou Diomaye Faye, Pouye considère le débat comme stérile. "Ce débat ne devrait même pas avoir lieu. Les autorités ont des milliers de jours pour reconstruire le pays. Même une maison ne peut être construite en trois mois, alors comment peut-on le faire pour un pays ?", a-t-il plaidé.



Le journal indique aussi qu’il appelle les populations à la patience et encourage le remboursement des prêts de la DER, soulignant que ces fonds peuvent créer des emplois pour les jeunes et les femmes, à condition de les former adéquatement avant de leur accorder des financements.



Pour Pouye, la priorité urgente est la récupération des biens volés au peuple. "Les scandales financiers, tels que les détournements des fonds COVID-19 et les violations des règles de la comptabilité publique, doivent faire l'objet de poursuites", a-t-il affirmé. Il a également évoqué l'affaire du pétrole et du gaz sénégalais, où des personnalités sont soupçonnées de collusion avec des hommes d'affaires étrangers. "Le peuple doit savoir", a-t-il insisté.



Sur le plan de la mobilisation politique, Pouye souligne l'importance de l'action sur le terrain. "Débattre est bien, mais ce qu'il faut, c'est mobiliser les troupes pour les prochaines élections. Nous avons remporté Mbao avec un score impressionnant de 22 500 voix et nous consolidons cette victoire pour les succès futurs", a-t-il promis.



