Bonne nouvelle pour la lutte sénégalaise : Macky Sall rassure, Petit Mbaye bientôt de retour de la France C’est une bonne nouvelle voire même un ouf de soulagement pour la lutte sénégalaise et ses amateurs. C’est le président Macky Sall qui rassure : Alioune Petit Mbaye sera bientôt de retour de la France…

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Mai 2023 à 19:24 | | 0 commentaire(s)|

Pour son cas, depuis près de 15 ans, l'ancien promoteur de lutte, El Hadj Alioune Petit Mbaye de Action 2000, est en exil en France à cause de ses démêlées judiciaires.



C’est en ce sens que portant son plaidoyer, dans son intervention lors de la rencontre avec le Chef de l’état, le président de l'association des promoteurs, Pape Abdou Fall, a demandé le soutien de Macky Sall pour qu'il puisse rentrer au bercail, retrouver sa famille et le milieu sportif de la lutte qu’il aime tant.



Selon une nouvelle parvenue à Leral, le chef de l'État a rassuré les amateurs indiquant que Alioune Petit Mbaye sera de retour puisqu'il a déjà tout fait pour son come-back.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook