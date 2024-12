Bonne nouvelle pour le Tourisme : La Baie de Ngor classée parmi les merveilles maritimes du monde Excellente nouvelle pour le Sénégal. Le 18e Congrès mondial du Club des plus belles baies du monde (PBBM) marque un tournant historique pour le pays de la Téranga. La baie de Ngor est intégrée dans ce cercle d'élite des plus beaux sites maritimes mondiaux. ’’La candidature de la baie de Ngor, soutenue par le parrainage de la baie du Sine-Saloum, remporte l'adhésion unanime des 44 délégations présentes. Cette distinction consacre le deuxième site sénégalais à rejoindre ce réseau d'excellence, confirmant le rayonnement touristique croissant du pays’’, a appris ‘’EnQuête’’ auprès de la commune de Ngor.

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2024 à 10:16 | | 0 commentaire(s)|

La baie de Ngor est un joyau naturel qui a été mis en lumière. En effet, le maire de Ngor, Maguèye Ndiaye, accompagné d'une importante délégation, a dévoilé les atouts exceptionnels de ce site histoire millénaire : biodiversité préservée, potentiel économique prometteur et richesse culturelle unique.



‘’Cette présentation, saluée par SE M. Abdou Salam Diallo, Ambassadeur du Sénégal en Corée du Sud, confirme le positionnement de la baie parmi les merveilles maritimes mondiales’’, a-t-on soutenu.



Selon le journal, sous l'impulsion de M. Issa Barro, directeur général du Club des plus belles baies du monde (PBBM) et figure emblématique de la promotion touristique sénégalaise, cette reconnaissance vient couronner des années d'efforts pour la valorisation du patrimoine maritime national, selon la note. Cette reconnaissance propulse la baie de Ngor sur l'échiquier international du tourisme durable. ‘’Ses eaux cristallines, ses plages immaculées et son patrimoine culturel authentique séduisent déjà une clientèle internationale exigeante’’, a souligné notre source.



Le Sénégal à l'honneur en 2026



Dakhla, perle des provinces du Sud-Maroc, a accueilli du 27 novembre au 1er décembre 2024 ce congrès aux multiples enjeux. Le rassemblement mobilise un panel diversifié d'acteurs : autorités locales, élus territoriaux, professionnels des secteurs public et privé, universitaires, représentants de la société civile et des médias. ‘’Selon Maguèye Ndiaye et Cie, les travaux s'articulent autour d'axes stratégiques majeurs : énergies renouvelables, coopération Sud-Sud et Nord-Sud, sans oublier des forums dédiés aux baies africaines et à la jeunesse.



EnQuête ajoute, l’autre bonne nouvelle est que le Sénégal accueillera le 19e Congrès mondial. ‘’Point d'orgue de cette reconnaissance : le Sénégal organisera le prochain Congrès mondial en 2026, alternant entre le Sine-Saloum et Ngor. Cette décision unanime des congressistes témoigne de la confiance accordée au pays dans sa capacité à valoriser et préserver ses trésors naturels’’, a-t-on annoncé.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook