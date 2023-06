Bonne nouvelle pour les frustrés de la Diaspora : Le MAESE annonce la reprise des activités des Consulats Dans une communiqué parvenu à Leral, le Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur annonce la reprise des activités de nos Consulats pour compter de ce vendredi 09 Juin 2023.

Cependant la note souligne que cette reprise se fera en tenant compte de l'état de dégradation du matériel et des locaux pour ce qui concerne les consulats ayant subi des actes de vandalisme.



C’est en ce sens que le Ministère invite nos compatriotes de l'Etranger à contribuer à la sauvegarde de nos structures et à la préservation de l'intégrité physique des membres du personnel qui sont au service de la Communauté.



