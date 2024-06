Bonnes perspectives pour l’Éducation : Lancement partenariat UGB/Université Northreasten USA

La salle de conférence du CEA-MITIC de l'université Gaston Berger de Saint-Louis a abrité la cérémonie de lancement du partenariat entre le département d’informatique de l’UFR SAT du temple de Sanar et Roux Institute de l'université Northeastern, sise à Boston aux États-Unis. La cérémonie s'est déroulée en présence du représentant du recteur, de professeurs et d'enseignants-chercheurs des deux universités.

Ce partenariat permettra à 10 étudiants de l'Ugb d'avoir une licence en informatique avec cinq d'entre eux qui auront une possibilité d'aller au pays de l'oncle Sam pour y suivre des cours et cinq autres qui le feront en ligne.



Suivons les explications de Vanessa Arness Attaché d'ambassade des États-Unis au Sénégal au micro de Adama Sall et El hadj Gueye nos correspondants à Saint-Louis