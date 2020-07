Bons Covid 19: Le Sénégal recherche 103 milliards Cfa pour la seconde phase !

L‘Agence Umoa-Titres et la Bceao lancent la seconde phase d’émission de Bons covid-19 qui permettra au Etats de la zone UEMOA de faire face aux impacts de la pandémie sur leur économie. Cette émission survient après qu’elles ont accompagné les Etats à lever plus de 1 172 milliards FCFA dans le cadre de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Ainsi cette semaine, l’Agence UMOA-Titres procédera à l’émission de 3 bons covid-19. Le Sénégal est à la recherche de 103 milliards de F CFA jusqu’au 28 juillet, 55 Milliards de F CFA pour le Burkina.

