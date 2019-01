Booba et Kaaris s’offrent une bande-annonce de cinéma pour leur combat

Booba trépigne d’impatience à l’idée de monter sur le ring face à Kaaris. A tel point qu’il est allé jusqu’à créer une bande-annonce de l’événement…

Y’aura-t-il un acte II dans la bagarre entre Booba et Kaaris ? Tout porte à croire que oui… Le 1er août dernier, les deux rappeurs, respectivement âgés de 42 et 38 ans, avaient fait l’objet d’une violente rixe dans le hall de l’aéroport d’Orly. Alors qu’ils devaient tous deux embarquer à bord d’un avion direction Barcelone, les deux alliés devenus ennemis s’étaient rués de coups, aidés par leurs bandes respectives. Coups de pieds, de poings et même de parfums : les images de la scène avaient rapidement fait le tour du web. Et il faut croire que Kaaris et Booba ont tous deux envie de remettre le couvert…



Booba et Kaaris : la bande-annonce déjantée de leur combat à venir

Non mécontents du coup de projecteur que leur a offertleur rixe à Orly, Booba et Kaaris entendent bien continuer à surfer sur leur rivalité. Pour ce faire, ils ont annoncé leur prochaine réconciliation. Sauf que celle-ci n’aura pas lieu autour d’une discussion calme et posée, mais bel et bien… Sur un ring ! « Je suis prêt à le prendre sur un ring en boxe thaï ou boxe anglaise en 10 rounds. Gants de boxe ou de MMA au choix », a annoncé le papa de Luna et Omar sur son compte Instagram. Et si Kaaris a répondu favorablement à l’appel, proposant même d’organiser trois combats différents, le duc de Boulogne, lui, a déjà commencé les entraînements avec une star du foot.







Côté promotion non plus, l’ex de Patricia Vinces n’a pas perdu son temps. Alors que l’organisation du combat s’annonce des plus compliquées – notamment en raison de la législation française -, il est allé jusqu’à créer une bande-annonce du fameux combat. Entre plusieurs images issues des clips des deux rappeurs, il annonce ainsi un « match retour » contre Kaaris. « Ensemble ils auraient pu dominer le rap, mais les clashs commencèrent, et l’inévitable arriva », peut-on lire en commentaire dans la courte vidéo. Le rival de Kaaris a d’ailleurs un nom tout trouvé pour ce fameux combat : « Orly 2.0 » Floyd Mayweather et Manny Pacquiao peuvent aller se rhabiller avec leur « combat du siècle »…

Source Voici