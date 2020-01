Booster son érection pour être un bon coup au lit, on a la solution ! Les troubles sexuels sont vieux comme le monde et l'érection est un sujet sensible pour les hommes. Si vous pensez souffrir de dysfonction érectile, vous n’êtes pas seul. En fait, on estime qu’elle touche plus de 150 millions dans le monde.





Les causes d’incapacité de bander dur peuvent être classées en causes physiques et causes psychologiques. Cependant, dans bien des cas, il s’agit d’un mélange de facteurs multiples (physiques et psychologiques) qui causent la dysfonction érectile, et les études montrent que le dysfonction érectile mixte est le type le plus courant.



C’est pour cela que de plus en plus d’hommes se tournent vers des recettes naturelles, moins agressives et aphrodisiaques. Le viagra naturel est peut-être la solution à vos problèmes d’érection. Et oui le coca-cola et nescafé pourront vous aider à Booster votre érection pour être un bon coup au lit.



Evidemment, tout cela s'applique à une consommation raisonnée. Une seule pinte par jour suffirait à obtenir des effets positifs.



Recette Eficace :



- Un demi verre de Coca-cola + un petit sachet Nescafé (50 fcfa) ou une cuillère à soupe



- Mélangez le tout et buvez 1h avant la match



Florence Bayala

