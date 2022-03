Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Bouba de la série Infidèles : « les filles doivent être prudentes et éviter d'être esclaves de leurs désirs… » Rédigé par leral.net le Vendredi 4 Mars 2022 à 15:47 | | 0 commentaire(s)|

Doudou de son vrai nom et Bouba au cinéma, aime affirmer son ancrage religieux. C’est dire que le succès ne lui monte pas à la tête. Intellectuel organique, il reste un homme ordinaire qui s'efforce de vivre sa vie non pas comme un acteur, mais comme un Sénégalais lambda souhaitant le meilleur à ses futurs pairs. Dans cet entretien accordé à nos confrères de Rewmi, l’acteur donne des leçons de vie aux filles, socle de la pérennité de notre société…



Son rôle dans la série « Infidèles »



C’était très difficile (se répète t-il) et j’ai vraiment beaucoup travaillé ce personnage. Ce n’est pas la production qui m’a habillé, je me suis décarcassé pour trouver le style adapté à mon personnage. Le producteur de la série m’a vraiment « challengé » lorsqu'il m'a donné ce rôle. Son discours a comme qui dirait, fait un effet sur moi et je me suis à mon tour, donné à fond. D’ailleurs, c’était le moment pour moi de montrer que je méritais la confiance que l'on m'accordait. Il fallait que « j’explose ». Le personnage de Bouba a été façonné par Ibou Gueye (le producteur) et je l’ai interprété. Mais, cela a vraiment été un travail d’équipe. Ibou Gueye a été l’élément déclencheur qui m’a fait exploser. Il a su mettre sa main là où il fallait.



Conseil aux filles...

Tout simplement leur rappeler que pour éviter de tomber dans les pièges des hommes comme Bouba, elles doivent faire preuve de prudence et éviter d'être esclaves de leurs désirs qui souvent, ne sont pas de bons compagnons. De plus, il faut s'armer de piété. Rien de bien compliqué ! C’est une amie à moi qui discutait avec le producteur de la série et mon nom est sorti au cours de leur échange. Ce dernier m’a demandé de passer le voir et après quelques négociations, nous sommes tombés d’accord. A vrai dire, mon profil l’intéressait beaucoup et le courant est super bien passé entre nous. C’est Infidèles et c’est Bouba, c’est comme ça ! (rire).



Son point de vue sur le monde du Cinéma sénégalais



Le cinéma sénégalais a fait un très grand pas (il insiste). Nous avons des outils aujourd’hui qui n’existaient pas avant. Avant, il n’y avait pas beaucoup de sites internet. Avant, les productions indiennes et les Novelas étaient prisées. Aujourd’hui, la donne a changé. Le cinéma sénégalais est apprécié. Les partenaires sont nombreux à se bousculer pour récupérer les contenus. Et pour le coup, ça vend la destination Sénégal. cette évolution est vraiment à saluer. Au niveau de la production également, on commence à se procurer du matériel de qualité, les acteurs font énormément d’ateliers et se forment. Le Sénégal est vraiment en train de se positionner par rapport à ce nouveau métier qu’est le cinéma.

iGFM



Accueil Envoyer à un ami Partager