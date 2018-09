Boubacar BA, ancien responsable du Pds: «C’est moi qui ai proposé la candidature de Karim Wade, avant que son procès ne démarre, pour en faire une arme politique» L’ancien responsable au Pds et ex -directeur général de l’Office pour l’emploi des jeunes de la banlieue (Ofejban), évoque dans un entretien avec SourceA les problèmes qui secouent son ancienne formation politique.

Boubacar Ba pense que Me Abdoulaye Wade doit tout faire pour que les libéraux aient un candidat à la future présidentielle, au lieu de s’obstiner à écarter tout plan B. D’autant plus qu’il affirme mordicus que, c’est lui qui avait proposé Karim Wade comme candidat pour en faire une arme politique.



«C’était prévisible. Si on avait organisé le parti, il y a deux ou trois ans. Aujourd’hui, tous les ténors du parti seraient restés. Aujourd’hui, le Pds n’a plus de candidat. Je vais vous faire une révélation de taille. C’est moi qui ai proposé la candidature de Karim Wade, avant que son procès ne démarre pour en faire une arme politique de guerre», révèle le Président du Mouvement banlieue avenir (Mba). Selon lui, ceci n’était qu’une «démarche pour faire sortir Karim Wade de prison».



A l’en croire, le Pds a raté la coche au lendemain de la défaite de notre parti, lorsque le président Wade a, après sa passation de service, confié le parti à Omar Sarr sans consulter les autres.



Même s’il ne devait pas être le candidat du parti, objectivement, ajoute-t-il, c’est Pape Diop qui devait être le coordonnateur du Pds. "Vous avez vu ce qui s’est passé. Juste après, il y a eu beaucoup de départ", constate-t-il.



