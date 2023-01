Boubacar Camara : L’exploitation de l’anacarde comme legs familial

C’est lors de sa 2ème année de licence, que Boubacar, membre d’une famille déjà active dans la production de l’anacarde à travers le patriarche, a pu bénéficier d’un financement de la DER/FJ d’un montant de 30 Millions de F CFA.



Avant d’obtenir ce financement, les 11 unités de production de la famille Camara étaient à l’arrêt. L’appui de la DER/FJ a ainsi permis de relancer l’activité grâce à l’achat de séchoir solaire et d’une décortiqueuse ainsi que la création de 25 emplois.



Boubacar a aussi bénéficié d’un accompagnement non financier grâce à des formations en fiscalité et techniques d’emballage financées par le Projet d’appui et de valorisation des initiatives entrepreneuriales (PAVIE), mis en oeuvre par la DER/FJ. Lorsqu’il évoque la DER/FJ, Boubacar Camara pense à Efficacité, Rapidité, et Confiance.



Dans le moyen terme, il aimerait mettre en place une unité de transformation pour réaliser ses ambitions d’exportation de l’anacarde. En dehors de cela, Boubacar fait preuve de grande générosité envers les jeunes de sa localité, en mettant à leur disposition des graines d’arachide pour qu’ils puissent cultiver pendant les vacances scolaires et ainsi subvenir à leurs besoins primaires.



Ce jeune que rien n’arrête, et qui a trouvé sa notoriété grâce à sa réussite se voit comme le meilleur exemple à donner aux jeunes futurs entrepreneurs qu’il invite à se rapprocher de la DER/FJ pour réaliser leurs projets.