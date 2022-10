Boubacar Fall délègue du personnel à Dakar Demm Dikk : « Nous exigeons l’audit de la gestion du directeur sortant de Ddd car… »

Assemblées générales, port de brassards rouges, sorties musclées dans les médias, les syndicats tirent dans tous les sens. À en croire Boubacar Fall, délégué du personnel, les difficultés qui plombent Dakar Dem Dikk sont nombreuses.



«Nous estimons que le nouveau directeur doit accélérer le processus de l’acquisition de nouveau matériel, le renouvellement du parc automobile. Il est vétuste et beaucoup de véhicules sont en panne», soutient Boubacar Fall. À en croire ce délégué du personnel, la gestion de l’équipe sortante doit être auditée.



«Nous réclamons l’audit du personnel de Dakar Dem Dikk et de tous les fonds de Ddd. Des voitures ont été achetées pour Dakar Dem Dikk, mais nous ne les avons jamais vues. Nous invitons Ousmane Sylla à s’y atteler très rapidement, mais aussi se débarrasser de l’équipe «mafieuse» qui entourait l’ancien directeur», peste M. Fall.



En marge d’un entretien avec Tribune, le syndicaliste n’a pas manqué de poser sur la table d’Ousmane Sylla leurs revendications.



«Nous réclamons un plan de carrière et le paiement des dettes sociales et les dettes internes. Nous exigeons l’amélioration des conditions de travail qui sont précaires dans certains dépôts comme à Thiaroye où la toiture est en train de céder», explique Boubacar Fall. Néanmoins,selon le délégué du personnel, les syndicalistes sont disposés à travailler avec le nouveau directeur, mais dans la sincérité et dans l’intérêt des travailleurs.



«Ousmane Sylla doit rencontrer les partenaires sociaux dans les brefs délais pour ouvrir un dialogue sincère, car nous sommes prêts à l’accompagner. Mais nous resterons intransigeants sur le respect de nos droits», affirme-t-il.

