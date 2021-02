Boubacar Sèye interné à la Clinique « Urgence Cardio » : ses premières nouvelles en exclusivité par Leral … Depuis sa liberté provisoire accordée, Boubacar Sèye le président de l’ONG Horizons Sans Frontières, (HSF) est en traitement soin à la Clinique « Urgence Cardio ». Même si depuis lors l’homme est presque en mode off pour les médias, leral.net grâce à une de ses proches vous offre en Exclusivité, ses premières nouvelles…

Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Février 2021

Oui, Boubacar Sèye est toujours malade et hospitalisé. Même s’il a pu obtenir une liberté provisoire, son état de santé fragile s’est dégradé en prison. Selon un de ses proches que nous avons eu au téléphone, là où on l’on disait qu’il a été transféré à une clinique, en réalité il est intégralement prise en charge par Bougane Guèye Dany en cette clinique.



Oui, Bougane Guèye ! Car après hésitations, ce proche nous a finalement dit l’homme a tout fait dans la plus grande discrétion et ne veut pas même être cité. Mais c’est la façon dont Boubacar l’a remercié qui l’autorise à partager cette info avec la presse. Car le patron de D Média venait chaque soir le voir.



Cependant, il tient à préciser que depuis qu’il est sorti de prison et placé en liberté provisoire, sollicité par beaucoup de Médias, même hors du pays, le président de l’organisation Horizons Sans frontière, se fait discret et ne pense d’abord qu’à retrouver sa santé.



Sur ce volet santé aussi explique-t-il, ce n’est pas chose facile, car au Sénégal il est sans assistance médicale, car sa sécurité sociale s’arrête en Europe. Raison pour laquelle, certains réclamaient son évacuation vers sa terre d’adoption : l’Espagne



Aujourd’hui son alimentation doit-être régulièrement contrôlée, il doit acheter un appareil pour le contrôle régulier de son sang. Des moments durs pour cet homme qui ne faisait que posait une question émise par des milliers, voire des millions de Sénégalais avec cette recrudescence.



