Boucle du boudier : les travaux démarrent effectivement lundi, selon le maire de sédhiou

"Le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Mansour Faye, est attendu ce lundi 31 octobre 2022 à Sédhiou, pour le démarrage officiel des travaux d’aménagement de la boucle du Boudier, financés à hauteur de 27 milliards de francs par l’État du Sénégal et ses partenaires", a-t-il annoncé.



Abdoulaye Diop, par ailleurs directeur général du Conseil sénégalais des chargeurs (COSEC), s’exprimait samedi en marge d’une cérémonie dite "Sargal Abdoulaye Diop", organisée par ses militants et sympathisants pour lui rendre hommage.



Selon l’édile, les travaux de la boucle du Boudier incluent la construction de cinq kilomètres de voirie supplémentaires dans la capitale du Pakao et l’extension de l’électricité à certains quartiers reculés.



D’une longueur de 81 Km, la boucle du Boudier va relier la commune de Sédhiou à Marsassoum, via plusieurs autres localités dont Bambaly et Djirédji.



"La construction de cette voie de contournement, une veille doléance des producteurs et des usagers, va participer au désenclavement de la région de Sédhiou", souligne l’ancien ministre de la Culture et de la Communication.





Abdoulaye Diop foulait samedi le sol de Sédhiou pour la première fois, depuis son départ du gouvernement en semptembre suivi de sa nomination à la tête du Conseil sénégalais des chargeurs, le 12 octobre dernier.



APS